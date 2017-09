'This is pop art!', la segona mostra més visitada al CAEE

L’exposició amb obres de Warhol atreu 7.200 persones al centre d’art

This is pop art s’ha convertit en la segona mostra temporal més visitada del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) des de la seva inauguració, el 2005. En concret, més de 7.200 espectadors han desfilat per aquesta mostra formada per 41 obres de diversos artistes que s’emmarquen en un moviment artístic que va sacsejar els Estats Units a mitjan del segle XX, concretament Keith Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein i Robert Rauschenberg, a més de diverses obres d’Andy Warhol.

La mostra, procedent dels fons d’un col·leccionista privat, va estar comissariada per la doctora en història de l’art Lola Duran i gestionada per l’empresa