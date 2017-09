Àngel Calvente s'endú el premi de pintura del cartell Arts Andorra, del Cercle

Connexió grotesca, llenç presentat per Àngel Calvente, ha aconseguit el premi de la categoria de pintura de la vint-i-tresena edició dels Premis Arts que convoca el Cercle de les Arts i les Lletres. El guardó està dotat per Crèdit Andorrà amb 2.500 euros. El jurat va triar l’obra entre les onze presentades. Connexió grotesca forma part d’una sèrie de pintures titulada Comunic-Art, un homenatge a Leonardo Da Vinci en el qual l’artista treballa amb les expressions a partir de l’anatomia.

Queda deserta la categoria d’escultura, i entre els altres premis atorgats hi ha Joan Xandri en la categoria de disseny gràfic,