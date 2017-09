Art al Set inicia col·laboració amb el Centre Júlia amb la mostra 'Líquids & Romànic'

Actualitzada 22/09/2017 a les 07:09

Redacció Andorra la Vella

Líquids & Romànic, les particulars fotografies de la barcelonina Gemma Nogueroles, serveixen per inaugurar el nou espai expositiu obert al Centre Júlia. Les galeristes d’Art al Set –Pilar Cortadella i Laia Maestre– són les primeres a sumar-se a la iniciativa, amb aquesta mostra d’una autora que ja havien portat al Principat.

Nogueroles ofereix un peculiar recorregut per l’arquitectura romànica nacional, una visió líquida de les construccions més emblemàtiques –de Santa Coloma al pont de la Margineda o Sant Romà de les Bons, entre d’altres–: l’autora embruta vidres amb diferents líquids (vaselina, per exemple) per utilitzar-los com a filtres per als seus retrats, que posteriorment imprimeix sobre planxes de metacrilat. Les descriu com “pintures efímeres” d’un patrimoni del qual es confessa enamorada.

Art al Set ocuparà aquests espais fins a finals d’any, uns locals per als quals les galeristes contemplen mostres escultòriques de gent com Ripollés.