Donizetti i 'La corte de Faraón', amb 'Tutto Mozart', a la temporada lírica

Cinc cantants protagonitzaran el primer espectacle, en format de recital, els dies 21 i 22 vinents

Dissabte 21 arrencarà la tercera temporada Andorra Lírica, malgrat les dificultats d’arribar fins aquí, va dir la seva alma mater, Jonaina Salvador, en presentar el nou cartell, el que comença amb Tutto Mozart, un espectacle que arribarà en format de recital, interpretat per cinc cantants, i que servirà per rescabalar el públic i els intèrprets mateixos de les propostes mozartianes anunciades fins ara i que no s’han pogut dur a terme, La flauta màgica i Così fan tutte. Dificultats del finançament, uns patrocinis sempre difícils d’arreplegar. Que també podrien afectar finalment la programació prevista per completar la tercera temporada: L’elisir