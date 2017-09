Prostitució legal (al segle XV)

Amb llum i taquígrafs, si més no els de l’època, és a dir, testimonis i inscripció en el ‘Llibre notarial’, el mercader Andreu Ferrer contractava el 1447 els serveis d’un hostaler perquè li regentés el negoci: un bordell, i sembla que de dimensions respectables.

uriós el document, datat exactament dilluns 25 de setembre del 1447 i que avui es conserva en un dels llibres notarials que conserva l’Arxiu Capitular d’Urgell, que permet comprovar que a l’època hi havia una prostitució legalitzada, vista com una mena de mal menor per la societat i els alts estaments de l’època.

El document, un fragment del qual il·lustra el text, transcrit i traduït del llatí per l’historiador Narcís Castells, deixa constància que “jo, Andreu Ferrer, mercader, habitant a la Seu d’Urgell [és a dir, que no és oriünd de la ciutat però hi viu], us nomeno a vós Joan