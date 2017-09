Destral o no: el debat científic, obert

Un informe de la Fundació Marcel Chevalier apunta indicis que almenys una de les destrals podria ser de Juberri

Eren destrals neolítiques de Juber­ri o pedres de riu polides i fetes passar com a peces d’arqueologia? El debat científic continua obert. Ara veu la llum un informe de la Fundació Privada Marcel Chevalier que va examinar un d’aquests objectes –no el comprat per Govern– i que apunta, amb molts matisos, certa versemblança sobre la hipòtesi que sigui efectivament una destral neolítica, previsiblement del conjunt en mans privades de manera legítima que va sorgir d’una excavació a la Feixa del Moro a la dècada dels setanta.

L’informe de la fundació, signat per Valentí Turu, geòleg i geoarqueòleg, estableix que “hom pot