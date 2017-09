El nou projecte formatiu en les disciplines de cant i de teatre es crea amb la voluntat que els seus integrants participin en els espectales de la Temporada d'Òpera

Andorra Lírica crea un cor nacional d'òpera Jonaina Salvador, directora artística i general de la Temporada d'Òpera, i Josep Roig, conseller de Cultura de Sant Julià, presenten el cor de l'òpera d'Andorra. C.G.

Actualitzada 05/09/2017 a les 13:55

Andorra tindrà, a partir de l'octubre, un cor nacional d'òpera. Un projecte liderat per l'associació Andorra Lírica, que fa ja més de dos anys que treballa per apropar aquest gènere musical als ciutadans del país. L'ha anomenat Cor de l’òpera d’Andorra i permetrà als qui l'integrin participar als espectacles que organitza l'associació dins la Temporada d'Òpera. Fins ara aquest paper estava reservat al Cor de les Valls d'Andorra, però era una funció externa que ara es vol gestionar des de dins de l'associació.



El projecte s'ha donat a conèixer avui al matí, i compta amb la col·laboració del comú de Sant Julià de Lòria. Està adreçat a tothom (després de superar una prova de cant) a partir de l'edat adolescent. La seva impulsora i també la professora del cor, la soprano Jonaina Salvador, ha exposat que un cor d'òpera es treballa des de la disciplina del cant, però també del teatre, motiu pel qual necessiten homes i dones de totes les edats i poder així completar les necessitats interpretatives de les obres que fan durant la temporada. Com a mínim necessiten una vintena d'integrants i de moment ja compten amb més d'una desena d'inscrits, ha explicat Salvador.



Així, els membres del nou cor "no aprendran per aprendre", "adquiriran un conjunt de competències artístiques" per actuar als espectacles de la Temporada d'Òpera, ha destacat Josep Roig, el conseller de Cultura de Sant Julià. Aquest és el camí formatiu emprès i que vol seguir potenciant Andorra Lírica, i de fet també es realitzarà un taller d'escenografia i muntatge en col·laboració amb l'Escola d'Art laurediana, ha confirmat el conseller.



Tornant al cor, la idea és formar "un cor estable" que pugui estar "disponible als tres espectacles" de la propera temporada, ha assegurat Salvador. Unes manifestacions que serveixen per confirmar que hi haurà tercera temporada, que començarà a l'octubre, ha avançat la soprano, amb un espectacle líric que, sota el nom de 'Tutto Mozart', oferirà diverses peces del compositor austríac. En aquest cas, el nou cor no hi participarà, per la proximitat d'aquest espectacle (els assajos comencen el mateix octubre, els dijous al Centre cultural i de congressos lauredià).