Els béns mobles de la Casa Rossell d'Ordino s'exposaran públicament per primera vegada

L'exhibició es farà en el marc de les Jornades europees del patrimoni, que se celebraran arreu d’Europa els pròxims 15, 16 i 17 de setembre.

Actualitzada 04/09/2017 a les 16:54

Les Jornades europees del patrimoni que se celebren arreu d'Europa els pròxims 15, 16 i 17 de setembre comptaran, una edició més, com des de fa 23 anys, amb la participació d'Andorra. L'eix central de les jornades d'enguany al país és l'exposició dels béns mobles de la Casa Rossell d'Ordino, organitzada pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports.



La mostra 'La Casa Rossell: una mirada interior' s'instal·larà a la planta baixa de l'era del Raser d'Ordino (Museu Postal) i es podrà visitar a partir del 15 de setembre d'enguany fins al 16 de setembre del 2018. Aquesta serà la primera vegada que s'exhibirà la col·lecció, que forma part del patrimoni cultural andorrà i és de propietat pública.



Documentada des del segle XV, la Casa Rossell és una de les cases més destacades del Principat. El departament de Patrimoni Cultural ha pogut recopilar un nombre considerable d’objectes, de diverses tipologies i datats del segle XVII fins al segle XX, que són el testimoni de la riquesa i de la importància de la família. El gran interès d’aquests béns ve donat per la seva qualitat i diversitat: mobiliari, objectes quotidians i de la llar, monedes, llibres i documents, indumentària, joies o ventalls, entre d’altres peces.



La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques. A més, es podrà visitar la capella de la Casa Rossell on s’exhibiran objectes relacionats amb el culte.



En el marc de les Jornades europees del patrimoni, el dissabte 16 a les 19 hores també s'ofereix un concert de l’ONCA Bàsic (Quartet per l’Art) a l’era gran de la Casa Rossell. Es tracta d’una era de grans dimensions que ha estat rehabilitada recentment i que forma part dels nombrosos annexos de la Casa Rossell.