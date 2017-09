Setze artistes i uns carrers

Setze artistes, setze emplaçaments i un poble, el d’Ordino, que torna a omplir-se de creativitat amb la segona edició dels Jardins d’art, oberts ahir i que continuen la jornada d’avui, amb propostes com ara la creació d’un grafit davant el públic.

José Manuel Ramos i David Segura tornen a agafar els estris de pintura i a dirigir-se al car­rer de Santa Bàrbara per, com ahir, continuar el grafit, una de les activitats que completen el programa de la proposta orquestrada pel comú ordinenc i encomanada a Rosa Mujal, la directora de La Capsa, l’escola d’arts plàstiques. Setze creadors, del país i forans, presenten les obres i, a banda, competeixen pels premis, perquè els Jardins d’art tenen un vessant competitiu: el jurat, integrat per Francisco Herreros, Helena Guàrdia i Joan Xandri, donarà a conèixer avui els premiats, que es repartiran més de