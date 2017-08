Els locals nocturns hauran de dir per escrit la música que utilitzen

La societat d’autors ha desestimat comprar aparells per controlar les cançons que sonen perquè no en poden assumir el cost

La Societat de gestió de drets d’autor i drets veïns (Sdadv) ha aparcat, de moment, la idea d’instal·lar aparells per controlar la música que sona als locals d’oci nocturn, ja que la inversió que calia assumir era massa elevada. Tal com va explicar l’actual president de l’Sdadv, Dídac Camúñez, la idea s’havia plantejat davant la necessitat de supervisar totes les cançons que sonen als locals per després poder aplicar els càrrecs corresponents. Ara bé, l’adquisició i col·locació dels aparells “és molt costosa, tant que ara no ho podem assumir”, va admetre Camúñez. Així doncs, s’ha optat per una alternativa: s’ha