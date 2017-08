Casa Vicens obrirà a l'octubre

Les obres de restauració de la primera residència dissenyada per l’arquitecte Antoni Gaudí segueixen el ritme previst

Casa Vicens obrirà les portes al públic aquest octubre. La que va ser la primera casa projectada i construïda per l’arquitecte Antoni Gaudí al segle XIX a Barcelona s’inaugurarà com a museu un cop finalitzin les obres de restauració, a l’octubre. L’espai oferirà una exposició permanent que narrarà l’evolució i la història de la casa, segons el seu context històric i sociocultural. Així mateix, explicarà quines van ser les influències prèvies de Gaudí a l’hora de projectar l’equipament i els elements presents en la primera execució i com van evolucionar al llarg de la seva trajectòria. A banda, hi haurà