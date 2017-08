Actualitzada 18/08/2017 a les 07:08

El trio format per l’Ivet Vidal, la Brigitte Emaga i la Lyona, Les Scarlets & the Femme Soul Band, van fer vibrar 400 persones ahir a la plaça de la Rotonda, en el marc del festival Ritmes, Capital Musical, que enguany celebra la segona edició. Les Scarlets és la primera banda de soul formada exclusivament per dones i la seva interpretació va captivar els presents.