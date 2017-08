Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 16/08/2017 a les 21:15

LA PROPOSTA:



-'EL ROMÀNIC DE LES ESGLÉSIES DEL PAÍS, AL DESCOBERT'

Obertura de les esglésies romàniques durant l’estiu. Es podran visitar les següents esglésies, amb visites guiades gratuïtes sense reserva prèvia: Sant Romà de les Bons, Sant Miquel d’Engolasters, Sant Serni de Nagol, Santa Coloma i Sant Martí de la Cortinada. A banda, Sant Climent de Pal, amb els horaris següents: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h. Diumenges tarda i dilluns, tancat. Pel que fa a la resta, estaran accessibles al públic tots els dies de les deu del matí a dues de la tarda, i de les tres a les set de la tarda. El programa Romànic de bat a bat, l’organitza l’àrea de Patrimoni Cultural del Govern.



FESTA MAJOR:



-'ENCAMP

11 a 13 h. Junglepark (inflables per a infants) a la plaça dels Arínsols.

12 h. Missa de Sant Roc a l’Església de Santa Eulàlia d’Encamp. En sortir de missa, homenatge al padrí i a la padrina més grans d’Encamp.

13.30 h. Dinar popular (hamburguesada i botifarrada) al Prat Gran d’Encamp.

15 h. Presentació de la reinterpretació de l’escultura El Festejador, al Prat Gran d’Encamp, a càrrec del seu autor, Joan Canal.

15.30 h. Campionat de petanca al Prat Gran d’Encamp.

16 a 19 h. Junglepark (inflables per a infants) a la plaça dels Arínsols.

16 h. Espectacle infantil amb Festu de festa i festa de l’escuma a la plaça dels Arínsols.

18 h. Espectacle per a tots els públics amb Toni el Mag, a la plaça dels Arínsols.

19 h. Ball de tarda amb l’orquestra Acuario, al Prat Gran d’Encamp.

22.30 h. Focs d’artifici de final de festa a la carretera de les Riberaigües.



-'LA MASSANA'

10 h. Campionat de petanca de la festa major, al Parc de Santa Caterina.

12 h. Missa amb les autoritats i el jovent. Diada de Sant Roc a l’església de la Massana.

13 h. Aperitiu popular ofert pel Molt Honorable Quart de la Massana, amenitzat per l’orquestra Sabor, Sabor.

18.30 h. Ball de tarda amb l’orquestra Sabor, Sabor.

22 h. Focs artificials per acomiadar la festa major.



FESTES:



-'DIADA DE SANT ROC DE CANILLO'

11.30 h. Missa solemne.

12.20 h. Lliurament dels premis Florim la parròquia, a la plaça del telecabina.

16.30 h. Espectacle infantil. Indis!!! Ai! Ai! Ai! Coca i xocolata. A la plaça del Prat del riu.

22.00 h. Havaneres i rom cremat amb el grup Cavall Bernat. A la plaça del Prat del Riu.



EXPOSICIONS:



-'GASTON-LOUIS ROUX I L'AVANTGUARDA'

Al Museu del Tabac es pot visitar fins al 31 d’agost l’exposició Gaston-Louis Roux i l’avantguarda. L’exposició aplega unes 40 obres, totes procedents de col·leccions privades de persones que van apostar i per l’artista. El valor artístic i la qualitat de les obres exposades són presents en aquesta col·lecció, amb composicions caracteritzades pel seu sentit del color i el volum. Es poden visitar des de les nou del matí fins a les vuit del vespre.



-'MODA', DE RICARD LOBO'

Exposició de l’arquitecte i fotògraf Ricard Lobo. Moda recull el treball realitzat a la passarel·la 080 Barcelona Fashion. L’objectiu és mostrar el procés de preparació i exhibició d’una desfilada. Un procés on el temps és fugaç i l’objectiu del fotògraf ha d’estar en tot moment preparat per captar la instantània desitjada. A Lobo li interessa el joc dels colors, la composició, la incidència de la llum sobre els volums, les textures dels teixits, les línies, les geometries. En resum, de la moda li interessa tot allò que li interessa també del món de l’arquitectura.

Museu del Tabac

Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de setembre.



-ELS SOMNIS DE DALÍ I PONÇ'

Exposició al voltant del surrealisme de Salvador Dalí i el surrealisme màgic de Joan Ponç. A la mostra hi ha tres olis del geni de l’Empordà: Retrat de Lord Mountbatten, del 1938, la primera versió del seu quadre famós de Leda Atòmica, del 1948, un retrat nu de la seva musa: Gala, i un paisatge surrealista titulat Diamond Head, del 1979. També quatre dibuixos de cartes de pòquer realitzades per Dalí. De Ponç, els famosos tres dibuixos del Dau al Set presentats pel pintor Tharrats i una mostra de dibuixos.

Art Areté

Passatge Antònia Font Caminal (Prat de les Oques). Escaldes-Engordany.



-'MORT SOBRE BLANC'

Isidre Escorihuela torna a comparèixer en una sala del país amb la sèrie Mort sobre blanc, amb fotografies que tenen com a vincle comú la natura en estat de mort o d’hibernació. Les imatges són una interpretació personal sobre la mort total o transitòria de la natura a l’hivern. S’han fet buscant el contrast de l’element principal amb un fons de neu o de cel, i crear així el contrast necessari perquè el motiu central de la imatge prengui el protagonisme principal de l’escena.

Galeria Pilar Riberaygua

Carrer de la Vall, 12. Andorra la Vella. Tel.: 829 329. Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores. Fins al 15 de setembre.



-'ESCENARIS. DE MONET A ESTES'

L’exposició Escenaris. De Monet a Estes. De Trouville a Nova York desplega, en vint-i-sis teles de la col·lecció privada de Carmen Cervera, un recorregut per vuit dècades de la història de l’art, des de final del segle XIX fins als anys setanta del XX. La mostra comença amb La cabana a Trouville, pintat per Monet el 1881, i recull obres d’autors com Paul Gauguin, Henry Matisse, Anglada Camarassa, Ramon Casas, Joaquim Mir o Alfred Sisley. El recor­regut acaba amb propostes de Richard Estes i el fotorrealista Charles Bell.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al gener del 2018.



-'ARRANZ-BRAVO, A ART AL ROC'

Arranz-Bravo. New Man recull una selecció d’obres del pintor espanyol, una vintena de peces on l’artista desplega les experimentacions més recents en diferents formats del famós artista neofiguratiu. Durant l’acte inaugural Arranz-Bravo va realitzar una performance que va fer possible que els espectadors contemplessin en directe, el seu mètode de treball.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8. Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge, de 10 a 14 h. Tancat diumenge tarda, dilluns tot el dia i dimarts matí.



-'ANTONIO AMAT: 'ORIGEN I DUALITAT'

L’artista barceloní Antoni Amat presenta Origen i dualitat, una selecció de vuit obres que Caldea presenta en col·laboració amb la galeria Art Areté. Les peces estan elaborades sobre fusta tractada, on s’incorporen diferents matèries per donar-hi un efecte vibrant. Amat (1960) realitza una investigació sobre la força del gest i la seva interacció amb l’espai.

Caldea

Escaldes-Engordany



-‘VIDES INACABADES’

Vides inacabades és un conjunt de nou obres, nou retrats hiper­realistes de l’artista Samantha Bosque, una col·laboració de l’artista amb el projecte de la Fundació Arrels que acompanya persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Les obres estan realitzades en tècnica mixta sobre fusta, de format 120 per 160 centímetres, intervingudes amb l’escriptura dels mateixos protagonistes.

Museu del Tabac. Espai 4

Sant Julià de Lòria.



-‘THIS IS POP ART’

A This is pop art estan representats els principals artistes del pop americà, des de la figura més icònica, Andy Warhol, amb les seves serigrafies de Marilyn, Mao o la sopa Campbell’s a Keting Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein o Robert Rauschenberg. L’art pop va sacsejar l’art contemporani des de la dècada dels anys cinquanta del segle XX, trencant amb l’expressionisme abstracte. Els artistes pop van començar a qüestionar el concepte mateix d’art: què és art i què no, una revolta basada en les idees dels dadaistes i els surrealistes. Així, van convertir articles quotidians, invents de la societat de consum, en objecte artístic. No tan lluny del que ja havia fet Marcel Duchamp. Amb colors estridents i línies negres, va proposar una reflexió sobre la societat consumista i el capitalisme.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge, de 9.30 a 13.30 hores.

Fins al 23 de setembre.



-'LLUÏSA CASAS'

El nou espai obert als artistes del país exhibeix una vintena d’obres de l’artista Lluïsa Casas, obres pintades amb la tècnica d’acrílic, seguint l’estil figuratiu no realista propi de la pintora. La temàtica de les obres són retrats nus femenins, paisatges urbans i natures vives.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella.

Horaris: de 17h a 3 h, cada dia.

Fins al 31 d’agost.



-'SWEET CANDIES CARAMELS'

La mostra Sweet Candies Caramels presenta per primer cop a Andorra l’obra de l’artista francesa Laurence Jenkell. Acull una variada selecció de les famoses escultures amb forma de caramel amb què l’artista treballa des de fa anys. Amb materials i motius diferents, Jenkell explora totes les possibilitats de la forma i ofereix com a resultat una exuberant exposició, plena de vida i color. Entre les disset obres que s’exposaran a l’ArtalRoc hi haurà també un petit grup d’escultures menys conegudes però no per això menys importants: quatre simpàtics robots retro provinents del mateix univers acolorit i naïf de l’artista, així com un quadre de grans dimensions fet a partir dels mateixos dolços.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge tarda, dilluns tot el dia i dimarts matí.

Escaldes-Engordany.

Fins a l’11 de setembre.



-'RACONS I COLORS DE CANILLO'

A l’exposició s’hi pot veure l’obra de Laia Martín, una jove i prometedora fotògrafa que ha decidit creuar la seva creativitat amb el magnífic entorn de la par­ròquia de Canillo i compartir amb tothom aquest resultat. L’objectiu és experimentar noves tècniques d’imatge.

Palau de Gel (Canillo).

Fins diumenge 20 d’agost.



-'LO GUERRA'

Street art.

Art Areté

Passatge Antònia Font Caminal (Prat de les Oques). Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a divendres, d’11 a 13.30 hores i de 16 a 20 h. Fins al setembre.