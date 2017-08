'Solo' comença el rodatge

La coalició formada per la productora andorrana Imminent Produccions i les espanyoles Miramar Media i Gold Tower grava a Fuerteventura

El rodatge de Solo, la segona pel·lícula que es fa sota el paraigua del segell Fargo Films, una coalició formada per la productora Andorrana Imminent Produccions i les espanyoles Miramar Media i Gold Tower, ha arrencat ja. El film explica el drama sofert pel jove surfista Álvaro Vizcaíno, que va patir una tràgica caiguda per un penya-segat el 2014, sobrevivint sol i amb greus ferides durant 48 hores sense que ningú el busqués. “És una història de superació amb l’illa de Fuerteventura com a escenari natural, sota la direcció d’un gran equip de professionals”, indiquen fonts d’Imminent Produccions.

Els personatges principals