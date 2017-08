Actualitzada 09/08/2017 a les 07:13

El clown català Leandre Ribera serà el protagonista de la Nit sense paraules, que es farà aquesta nit a les deu a la plaça del Quart. Ribera representarà Rien a dire, un espectacle d’humor poètic amb el gest i la mímica com a llenguatge universal, que ja ha passat per diverses ciutats europees, com Madrid o Avinyó, amb bones crítiques per part de la premsa internacional.