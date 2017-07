Mescla d'estils internacionals

Disset cantautors i formacions del país, d’Espanya i de França actuaran a la 25a edició del cicle escaldenc Músiques del món

Disset cantants i grups nacionals i internacionals –la majoria d’Espanya i França– actuaran aquest any en la 25a edició del cicle Músiques del món, que arrenca aquest vespre a Escaldes-Engordany, una xifra similar a la de l’any passat. El certamen començarà avui i s’allargarà fins al 30 d’aquest mes. Hi haurà entre dues i tres actuacions setmanals, que seran gratuïtes i per a tots els públics, i que tindran lloc a partir de dos quarts de vuit del vespre a la plaça Coprínceps.

La primera a obrir el teló serà la cantant catalana Ju, que acaba de publicar el primer disc