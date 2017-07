Una petita joia

From Dowland to Sting

Festival de música antiga dels pirineus

Músics: John Potter (tenor),

Ariel Abramovich (llaüt)

Data: 29 de juliol

Lloc: Casa Museu

d’Areny-Plandolit. Ordino.







Va ser John Dowland (1563 – 1626) un gran viatger de l’època, quasi una rockstar del moment: reconegut intèrpret de llaüt requerit a Itàlia i per la cort danesa –menys per la de la protestant Isabel després de convertir-se al catolicisme–. Però va passar a la història de la música per les seves melancòliques reflexions, que no tenien gaire cosa a veure amb la vida que va gaudir. Ho va recordar Ariel Abramovich en el concert que va oferir, acompa-nyant amb