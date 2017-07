La reconstrucció d'orris xoca amb el Consell Assessor de Patrimoni

Els experts demanen al comú d’Encamp que presenti un projecte global més elaborat i que estigui millor argumentat

Al Consell Assessor de Patrimoni no li ha acabat de fer el pes la iniciativa del comú d’Encamp de reconstruir algun dels orris que, a Pessons i Emportona, són objecte d’excavacions arqueològiques des del 2015. L’objectiu del comú és reconstruir els conjunts i recuperar d’aquesta manera el que podria convertir-se en un actiu turístic per a la parròquia.

La idea ha xocat amb els experts del Consell Assessor, tot i que no frontalment: el que demanen al comú és que es faci un replantejament global i argumenti millor quins orris vol reconstruir, de quina manera i amb quins objectius. Perquè el