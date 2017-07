La rehabilitació de Santa Maria obre la porta a les visites guiades a les torres de la catedral

Actualitzada 27/07/2017 a les 07:04

Agències Andorra la Vella

La catedral de Santa Maria d’Urgell va acollir la presentació de la intervenció de manteniment que s’ha dut a terme entre el març del 2016 i el juny del 2017. Es tracta de la primera obra de restauració d’aquest monument finançada pel Pla de catedrals del ministeri de Cultura espanyol, i ha suposat una inversió de 685.911 euros. Els darrers treballs de conservació fets a la catedral de la Seu d’Urgell dataven de l’any 2000.

Les obres s’han estès fins a les dues torres paral·leles de la façana principal i les dues grans tor­res de la catedral, Sant Just i Sant Salvador, on a més s’ha modificat la disposició de l’escala d’accés a la torre per tal de millorar-ne la seguretat. Això obre la porta a la possibilitat d’oferir-hi visites guiades, cosa que està en estudi i que podria ser una realitat a mitjà termini, va apuntar la delegada de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, Clara Arbués.