Obertes les inscripcions per assistir al 'ComArtPedrosa'

La segona edició del festival ComArt­Pedrosa, una trobada de joves creadors del país i forans en diverses disciplines, obre el període d’inscripcions. Els interessats a assistir-hi poden fer la reserva al refugi del Comapedrosa, on tindrà lloc, al telèfon 32 79 55 o bé enviar un correu a refugicomapedrosa@gmail.com.

La proposta, engegada pel col·lectiu artístic Mountain Alchemists, pretén acostar les iniciatives artístiques al públic en un entorn natural. Hi participaran creadors de diverses disciplines, de músics experimentals a autors d’instal·lacions plàstiques i obres de videoart, dansa i poesia, amb una performance que s’estrenarà la nit del 26.

En aquesta edició hi prendran