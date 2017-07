El pavelló andorrà a la Biennal de Venècia arriba als 20.000 visitants en dos mesos

La xifra supera en més de 2.000 persones els 17.818 visitants que va rebre el pavelló al llarg de tota l'edició del 2015

Més de 500 persones ja han visitat el pavelló d'Andorra a la Biennal de Venècia L'artista Eve Ariza i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, al pavelló d'Andorra a la Biennal de Venècia. Ministeri de Cultura / Àlex Tena

Actualitzada 24/07/2017 a les 13:25

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports celebra un augment notable de l'afluència en el pavelló andorrà a la 57a Biennal de Venècia que ha assolit, en tan sols dos mesos, la xifra de 20.000 visitants. Aquesta xifra supera en més de 2.000 persones els 17.818 visitants que va rebre el pavelló andorrà al llarg de tota l'edició del 2015. Així mateix, el ministeri destaca la bona acollida de l'obra exposada, 'Murmuri', de l'artista Eve Ariza, que ja ha aparegut en nombrosos articles de premsa i mitjans especialitzats.



D'altra banda, finalitzada la Temporada 2017 de l'Auditori Nacional d'Andorra, el balanç de tancament és "positiu" segons l'executiu, amb prop de 2.500 espectadors. Per a cada concert s'han posat a la venda 400 entrades;els concerts d'Ara Malikian, Macaco, José Mercé i Jarabe de Palo van fer plens absoluts, Sidonie i les dues formacions andorranes, David Micó i Bluetonics, van aconseguir omplir més de mig aforament i, finalment, David Six va reunir un centenar de persones. El ministeri va destinar un total de 115.695 euros per a la programació de la Temporada de l'Auditori Nacional, i ha ingressat 53.560 euros en concepte de venda d'entrades.



Finalment, la sala d'exposicions Artalroc ha rebut gairebé 2.900 visitants des de l'inici de l'any. La primera exposició realitzada, 'Madriu 8.8', que presentava les fotografies en blanc i negre dels andorrans Jaume Riba i Àlex Tena, és la que més visitants ha rebut, amb un total de 1.195 visitants. L'exposició 'New man' de l'artista Eduard Arranz-Bravo va rebre 943 visites i 'Sweet Candies Caramels', inaugurada el 20 de juny, que estarà oberta durant tot l'estiu fins a l'11 de setembre, ja ha estat visitada per 753 persones en un mes. Tanmateix, les activitats i tallers infantils que realitza la sala Artalroc des de finals del 2016 han exhaurit cada vegada les places disponibles.