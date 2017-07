Arquitectura en moviment

Que a Ricard Lobo, arquitecte, li interessi la moda, no té res d’estrany, i no només pel que fa al treball amb línies, volums i estructures, com en un edifici, sinó perquè l’àvia va ser mestra de costura de Jeanne Lanvin. Ahir va inaugurar ‘Moda’ al Museu del Tabac.