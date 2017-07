I Férriz, per tancar la biennal

A setmana i poc del tancament de la segona biennal Land Art Andorra, el seu principal artífex, Pere Moles, es mostra satisfet amb els resultats i la repercussió. Més encara amb la guinda del pastís: Isak Férriz signa l’audiovisual resum de la biennal, ‘L’Odissea’.

Impossible de quantificar quina serà la quantitat de persones que s’han convertit en espectadors de la segona biennal Land Art Andorra: les obres, a excepció de les de l’antiga fàbrica de llanes escaldenca, estan instal·lades en plena natura i hi ha gent que s’apropa conscientment i molts que s’ho troben enmig d’una passejada per la muntanya, recorda Moles. Però el que sí que pot mesurar, diu, i fer-lo assegurar que “no puc estar més content” és la repercussió que ha obtingut la cita d’art i natura en xarxes socials i mitjans de comunicació forans. “Veiem per exemple la quantitat d’imatges