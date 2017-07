El Consell Assessor de Patrimoni desaprova el pla director de museus

L’organisme consultor considera que el document presentat pel ministeri està mal enfocat i no ofereix la visió global necessària

El Pla estratègic de museus 2023 és un document esperat des de fa temps, però als primers a conèixer-ne el contingut, els membres del Consell Assessor de Patrimoni, no els ha fet el pes. La sensació expressada per un dels integrants és que “no anem bé”. La mateixa font va explicar al Diari que és un treball valuós i li ho reconeixen, perquè ofereix actuacions concretes interessants, necessàries, però en canvi no és el document que estaven esperant, és a dir, troben que no ofereix una visió de conjunt i a llarg termini de la xarxa museística.

És un problema d’enfocament,