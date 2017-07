Com descongelar Walt Disney?

Un total de 143 espectadors es donen cita al primer concert de l’Andorra Jazz Escaldes, amb Chano Domínguez

Ens imaginem com s’haurà de fer per tornar a la vida Walt Disney després de dècades crionitzat segons la llegenda urbana? Doncs igual de durament s’ho han de treballar el comú escaldenc i l’empresari Massimo di Stefano per tornar a donar vida al Festival de jazz, que ahir intentava despertar-se de nou després de tretze anys congelat. Exactament 143 persones, recompte dels organitzadors, van assistir al primer concert –Chano Domínguez per començar i Paolo Fresu i Uri Caine a continuació–. Òbviament una resposta molt escassa per a les set-centes localitats del Prat del Roure, un buit difícil de dissimular malgrat