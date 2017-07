'Cars 3', la nova aventura de Rayo McQueen

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 14/07/2017 a les 10:38

HORARIS:



CINEMES ILLA CARLEMANY

Cars 3 16:00 18:15 19:15 20:30 22:45

La guerra del planeta de los simios 16:30 19:30 21:30 22:30

Baby Driver 18:00 20:15 22:30

Gru 3, mi villano favorito 16:00 17:15

Wonder Woman 17:45

Señor, dame paciencia 20:30 22:30

Baywatch 15:30



CINEMES GUIU

La guerra del planeta de los simios 19:45 22:15

Últimos días en La Habana 20:00

Pieles 22:15



PEL·LÍCULES



Cars 3

Dir.: Brian Fee. Animació

Sorprès per una nova generació de corredors ultraràpids, el llegendari Rayo McQueen queda relegat sobtadament de l’esport que tant estima. Per reprendre la seva carrera necessitarà l’ajuda d’una jove mecànica de carreres, Cruz Ramírez, que té el seu propi pla per poder guanyar, a més de la inspiració del fabulós Hudson Hornet i un parell de girs inesperats.



La guerra del planeta de los Simios

Dir.: Matt Reeves, int.: Andy Serkis i Judy Greer.

Cèsar i els seus micos són forçats a encarar un conflicte mortal contra un exèrcit d’humans liderat per un brutal coronel. Després de patir pèrdues enormes, Cèsar lluita amb els seus instints més foscos en una recerca per venjar la seva espècie.



Baby Driver

Dir.: Edgar Wright,

int.: Ansel Elgort i Kevin Spacey.

Baby és un noi aparentment tranquil amb cara de bon nen obsessionat amb la música que treballa com a conductor d’un grup de lladres de bancs. Quan menys s’ho espera i després d’un robatori fallit, la situació es complicarà molt en plena fugida.



Gru 3, mi villano favorito

Directors: Kyle Balda i Pierre Coffin. Animació

Balthazar Bratt, una celebritat juvenil dels anys vuitanta, ha estat creant el caos a tot el món des que el seu xou va ser cancel·lat. Ara, convertit en un supermalvat, tracta de robar una gegantesca joia amb l'ajuda dels seus xiclets explosius. Gru i Lucy tornaran a formar equip per evitar que el malvat Bratt aconsegueixi el seu objectiu.



Wonder Woman

Dir.: Patty Jenkins. int.: Gal Gadot i Chris Pine.

Abans de ser Wonder Woman era Diana, princesa de les Amazones. Diana ha estat criada en una illa paradisíaca protegida. Fins que un dia un pilot americà que té un accident i acaba en les seves costes li parla d’un gran conflicte existent en el món [Primera Guerra Mundial]. Diana decideix sortir de l’illa convençuda que pot aturar la terrible amenaça.



Señor, dame paciencia

Director: Álvaro Díaz Lorenzo. intèrprets: Jordi Sánchez i Megan Montaner,

Gregorio és un banquer madrileny molt conservador i amb un caràcter fort. Després de la mort de la dona, Gregorio haurà de complir la seva última voluntat: viatjar amb els fills i les seves parelles a Sanlúcar de Bar­rameda (Cadis) per escampar les cendres al riu Guadalquivir. El protagonista haurà de superar els prejudicis i acceptar la seva variada família.



Baywatch, los vigilantes de la playa

Dir.: Seth Gordon. Int.: Dwayne Johnson i Zac Efron

Narra la història del socorrista professional Mitch Buchannon i el seu company, un novell insolent. Tots dos hauran de passar per alt les seves diferents personalitats quan descobreixen una trama delictiva local que amenaça el futur de la badia.



Capitán calzoncillos

Dir.: Rob Letterman, animació.

Un parell d’alumnes entremaliats hipnotitzen el director del seu col·legi i el converteixen en el Capità Calçotets. Un superheroi molt peculiar amb una indumentària encara més peculiar. Tots tres viuran un munt de divertides aventures.