El viatger anònim del 1856

Un sol viatge i moltes incògnites: qui va ser el viatger anònim que el 1856 es va presentar a Andorra, va ser cordialment rebut pel síndic del moment, escoltat pels membres del Consell i –certament amb menys simpatia mútua– pel bisbe Caixal?

L'opuscle, que va ser editat el 1994 per Edicions Garsineu i està totalment exhaurit recull probablement només la part andor­rana d’un periple més ampli del viatger, que accedeix per França i sembla arribar a Andorra mogut per un propòsit diferent al que empe­nyia altres excursionistes del segle XIX: ni atret sols pel tipisme tan exòtic per als europeus del moment, ni interessat per l’observació antropològica, ni empès (sembla) pel desig de trobar cap riquesa per explotar en benefici propi, cap concessió in mente; en el seu cas, i pel que explica, l’impulsava la idea d’exposar als andorrans un model econòmic