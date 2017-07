La ballarina Emma Riba i Efrem Roca enceten la vintena edició de les Nits obertes

Actualitzada 11/07/2017 a les 07:03

Agències Andorra la Vella

Un espectacle de dansa, protagonitzat per la massanenca Emma Riba i el saxofonista Efrem Roca, Habitant espais, inicia avui les Nits obertes, el cicle d’espectacles per a les nits d’estiu a Ordino. Serà la primera de les tres propostes de dansa que preveu enguany el cicle. A les coreografies, la ubicació on es durà a terme la proposta fa de nexe d’unió entre la dansa, la música i el públic, i alhora servirà per reivindicar “que la dansa no està sotmesa a la música”, va explicar la jove ballarina durant la presentació de la iniciativa, que tindrà com a escenaris els jardins de Casa Rossell, la capella de Casa Rossell i el porxo d’entrada al jardí de la Casa d’Areny Plandolit. Riba estarà acompa­nyada cada dia d’uns músics diferents, que sortiran “del seu registre habitual”; així, al saxo de Roca el seguiran, dimarts 25, Bobby Verdeguer i Filipe Marçal amb bateria i guitarra elèctrica, i dimarts 1 d’agost, David Font a la guitarra clàssica. Cada espectacle serà una improvisació, va explicar Riba.

Pel que fa a la programació musical, s’iniciarà demà, amb Oh benvinguts autors, a càrrec de Jordi Botey a la veu, Lluís Parise al piano i Òscar Gutiérrez a la guitar­ra. La següent proposta tindrà lloc el 26 de juliol i és l’aposta clàssica del cicle, a càrrec de l’ONCA Bàsic i l’única que tindrà lloc fora d’Ordino, a l’església de sant Martí de la Cortinada. El programa es completarà amb Vibrand, en clau de sol el 9 d’agost, Komanem el 23 d’agost, i Iarakè & Ginger el 2 de setembre. El comú ha volgut apostar enguany pels artistes del país, van explicar els consellers Xavier Herver i Vanessa Fenés, a la presentació de la proposta d’enguany.

L’objectiu del cicle, van recordar, és donar vida a les terrasses del poble i atreure públic de fora d’Ordino.