“Escoltar sempre el mateix és com si només llegíssim Cervantes”

El flautista tanca el primer cicle música i romànic, dijous a sant martí de la cortinada, amb un concert de cambra que reproduirà la música que es tocava al saló de casa al segle XIX

Claudi Arimany (Granollers, 1955) ha estat descrit com un dels millors flautistes de la seva generació. Dijous tancarà –a Sant Martí de la Cortinada i fent duet amb Jordi Gendra– el primer cicle Música i romànic, un concert de caràcter solidari que recapta fons per als projectes de la Fundació Ibo.



Què oferiran al públic?

És un concert de música de cambra que es fa en un lloc ideal per les dimensions, un concert amb dues flautes. Soles, sense acompanyament, un tipus de concert que ara se sent poc, el que se’n deia música de saló perquè es tocava a les cases: