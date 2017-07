Balmaseda, parisenc L'artista ja va exposar a la sala parisenca.

Actualitzada 08/07/2017 a les 07:04

Alba Doral Andorra la Vella

Continua l’idil·li de Javier Balmaseda amb la capital de la llum: a partir de dilluns es podrà veure de nou obra seva a la galeria Boa, en una exposició col·lectiva on compartirà espai amb creadors de la talla de l’alemany Peter Klasen o l’espanyol Antoni Taulé. L’exposició –que estarà oberta fins a principi del mes d’agost– inclourà peces de Balmaseda que ja formen part dels fons de la sala, que en farà la tria. La galeria parisenca ja va ser escenari d’una mostra protagonitzada per l’artista d’origen cubà establert a Andorra: a Drawings va desplegar una trentena de dibuixos, esbossos de projectes pensats per convertir-se en instal·lacions de gran format.

I si això va ser durant la primavera del 2015, no gaire temps després tornava a participar en una altra proposta, en aquest cas col·lectiva, a la ciutat del Sena: l’exposició en homenatge a Serge Gainsbourg que va organitzar la Cornette de Saint Cyr, una de les sales emblemàtiques de la capital.

En aquesta ocasió, Boa proposa una col·lectiva d’estiu en la qual suma peces d’una vintena de creadors d’arreu. Entre els noms més destacats de la nòmina hi ha el pintor, arquitecte i fotògraf Taulé, autor espanyol establert a París des dels anys seixanta i que amb la seva enigmàtica proposta plàstica va protagonitzar l’any passat una exposició a la seu parisenca de l’Institut Cervantes, Taulé Interior.

També s’hi podran veure obres de Klasen, artista que està considerat un dels fundadors de la nova figuració i amb una obra molt interessada en la indústria com a temàtica.