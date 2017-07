El festival commemorarà els vint anys de la mort de Narciso Yepes amb un concert de l'ONCA dirigit pel seu fill Ignacio Yepes i amb el guitarrista Gerardo Arriaga com a solista

Miguel Poveda donarà el tret de sortida del 35è Festival Narciso Yepes El director artístic, Gerard Claret; el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés; i el director de l'àrea de la Secretaria General Tècnica de Crèdit Andorrà, Agustí Guimerà, han presentat el festival. M.T.

Actualitzada 06/07/2017 a les 16:44

El 35è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà ha programat un total de cinc concerts entre el 6 i el 22 d'octubre, tots ells a l'Auditori Nacional excepte el darrer. El seu director artístic, Gerard Claret, ha presentat avui el programa, que arrencarà el 6 d'octubre amb el 'cantaor' Miguel Poveda, el qual oferirà "un viatge per l'univers del flamenc, la cobla i la poesia". El 13 d'octubre serà el torn de l'holandesa Candy Dufler, una saxofonista que es va fer especialment coneguda amb la banda sonora de 'Batman', i que presentarà el seu darrer disc, 'Together', un recull de jazz, soul, dance, funk i fins i tot música llatina.



La proposta familiar d'enguany tindrà lloc el diumenge 15 d'octubre amb l'espectacle musical 'Alícia al país de les meravelles' de la companyia Viu el teatre. Claret ha destacat que l'originalitat de la versió del conte recau en el fet que la temàtica està relacionada amb una problemàtica actual, l'ús de les noves tecnologies.



El plat fort de la programació arribarà el 20 d'octubre, amb un concert de record a Narciso Yepes i a la seva guitarra. Anirà a càrrec de l'ONCA i del guitarrista Gerardo Arriaga, que van ser col·laboradors de Yepes, i dirigits pel seu fill, Ignacio Yepes. El repertori s'iniciarà amb el 'Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo, i continuarà amb la simfonia italiana de Felix Mendelssohn.



Finalment, el Trio Desconcierto clourà el festival el 22 d'octubre amb una matinal a l'església parroquial d'Ordino, la segona proposta amb guitarres, també per retre homenatge a Yepes. Es tracta d'un trio de guitarres format per un xilè, un argentí i un andorrà, una diversitat que aporta la riquesa a la formació.



Tant el cònsol d'Ordino, Josep Àngel Mortés, com el director de l'àrea de la Secretaria General Tècnica de Crèdit Andorrà, Agustí Garcia, com a representants dels patrocinadors del festival, han destacat la "contrastada qualitat musical" i la renovació constant de l'esdeveniment, que ha permès que des del 2014 el nombre d'espectadors hagi augmentat un 57%, arribant l'any passat als gairebé 1.500. Claret ha indicat que una de les propostes que han tingut més èxit en els últims anys han estat els concerts de pop català, però que enguany no se n'ha programat cap per una qüestió d'equilibri, ja que l'any passat se'n van celebrar dos, i per arribar a un públic el més divers possible.