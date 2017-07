Desolació minimalista

Un altre concepte del paisatge és el que presenta el fotògraf Isidre Escorihuela a la galeria Pilar Riberaygua: la sèrie ‘Mort sobre blanc’ recull la desolació del paisatge hivernal, la dels arbres despullats envoltats de neu i de cel. Imatges minimalistes, pures.

La directora de la galeria, Carme Tinturé, explica que a Escorihuela ha estat difícil convèncer-lo per mostrar públicament la sèrie. “No no sé, soc reservat, no m’agrada la sobreexposició i el que m’interessa és l’acte de fer la foto, veure-la i fer-la”, confessa en la presentació de la mostra, que s’inaugura aquest vespre i es podrà veure fins al 15 de setembre. Per això probablement feia pràcticament una dècada que no deixava veure el treball propi, des d’Andorra 45 mil·límetres, una mostra per treure a la palestra les difícils condicions de vida d’algunes famílies del país i que es va