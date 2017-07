El Ballet de Moscou torna a Andorra la Vella el 27 de setembre amb 'La bella dorment'

El Ballet de Moscou torna al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, que ha convertit ja en una de les places habituals de les seves gires. La propera cita amb la companyia serà el 27 de setembre, a les set de la tarda. En aquesta ocasió oferirà La bella dorment, un títol del seu repertori que ja va representar al país, per on també ha passat amb El llac dels cignes, Don Quixot o El trencanous.

La companyia fundada per Timor Fayziev el 1989 posarà en escena una de les grans partitures per a ballet escrites per Txaikòvski i que sol