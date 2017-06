Andorra acollirà tres concerts del 7è Festival de Música Antiga dels Pirineus

El llac d'Engolasters, la Casa de la Vall i el museu d'Areny-Plandolit, escenaris de concert La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, durant la presentació de la 7a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus. ANA

El llac d'Engolasters, el cap de Casa de la Vall i el museu d'Areny-Plandolit són els tres escenaris escollits per acollir enguany els tres concerts del 7è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), el de major magnitud d'Europa d'aquesta modalitat, que es farà a Andorra. El festival presenta un total de 49 actuacions arreu del Pirineu de Catalunya, Andorra i sud de França.



Una de les particularitats del FeMAP és que combina música, patrimoni i turisme, oferint a part dels concerts altres activitats, com ara visites guiades a l'entorn on es realitzen els concerts, degustacions o actes culturals. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha destacat que aquesta unió de la vessant musical i patrimonial "no només permet gaudir de la música antiga, sinó de donar a conèixer espais emblemàtics dels país que la gent desconeix".



Pel que fa a l'elecció d'aquests espais emblemàtics, el director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, ha recalcat que "Andorra permet canviar d'ubicacions en cada edició perquè la riquesa patrimonial ho permet". Respecte les edicions anteriors, el museu d'Areny-Plandolit és l'únic escenari que manté permanentment "la voluntat és mantenir-lo com a columna vertebral de la presència del FeMAP al Principat", ha explicat Dutrèn. Enguany serà la primera parada del festival a Andorra, concretament el 29 de juliol, amb una actuació de John Potter i Ariel Abramovich.



El llac d'Engolasters ja havia estat escenari del FeMAP fa dues edicions i aquest estiu repeteix: "Confiem en que la climatologia no ens impedeixi fer el concert", ha indicat Dutrèn. L'actuació, el 6 d'agost, es convertirà en un homenatge del 450 aniversari de la mort de Monti Verdi, per part de la soprano catalana Anna Alàs. L'últim dels concerts al país serà el 13 d'agost, al cap de Casa de la Vall, espai que s'estrena al festival amb l'actuació de Fantasiant.



L'any passat, unes 5.000 persones van assistir als diferents concerts que ofereix FeMAP arreu dels Pirineus, "una xifra destacada respecte la població de la zona", ha recalcat el director del festival. La ministra ha afirmat que el certamen està consolidat entre el públic andorrà i que cada any augmenta el nombre de turistes que es desplaça expressament per aquestes actuacions. Andorra col·labora amb el FeMAP des de la segona edició del festival, la del 2012, i enguany el ministeri de Cultura hi aporta 10.000 euros.