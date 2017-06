Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Concert estiuenc de l'ONCA El violinista Abel Tomàs actua com a concertino director.

Actualitzada 27/06/2017 a les 07:22

Redacció Andorra la Vella

LA PROPOSTA:



-CONCERT ESTIUENC DE L'ONCA''

Nova edició del tradicional concert de l’ONCA als Jardins de Casa de la Vall. En aquesta ocasió, el concertino director convidat, Abel Tomàs, membre del Quartet Casals, es posarà al capdavant dels músics. L’actuació començarà amb el Concert per a violí núm. 5 en la major, K 219, de Mozart, en la qual Tomàs serà el solista. Seguidament, la formació andorrana estrenarà Fratres, una de les obres més cèlebres de Pärt, l’autor viu més interpretat. Per tancar el concert, els artistes oferiran la Simfonia núm. 29 en la major, K 201, de Mozart.

Vestíbul del Consell General (22 hores)

Andorra la Vella.





EXPOSICIONS:



-'SWEET CANDIES CARAMELS'

La mostra Sweet Candies Caramels presenta per primer cop a Andorra l’obra de l’artista francesa Laurence Jenkell. Acull una variada selecció de les famoses escultures amb forma de caramel amb què l’artista treballa des de fa anys. Amb materials i motius diferents, Jenkell explora totes les possibilitats de la forma i ofereix com a resultat una exuberant exposició, plena de vida i color. Entre les disset obres que s’exposaran a l’Art al Roc hi haurà també un petit grup d’escultures menys conegudes però no per això menys importants: quatre simpàtics robots retro provinents del mateix univers acolorit i naïf de l’artista, així com un quadre de grans dimensions fet a partir dels mateixos dolços. A banda, setze peces que formen el recorregut urbà a l’avinguda Carlemany.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge tarda, dilluns tot el dia i dimarts matí.

Escaldes-Engordany.

Fins a l’11 de setembre.



-'GERARD MAS, A LA SALA RIBERAYGUA'

El jove escultor català Gerard Mas torna per segon cop a la sala de la capital, on va debutar el 2011, per presentar les seves figures plenes de contrasentits, anacronismes, que proposen figures sorprenents i plantegen reptes de descodificació a l’espectador, des de les dames renaixentistes amb micròfons de call-center fins als piragüistes sense rems que difícilment aniran enlloc o la dona-sarcòfag.

Galeria Pilar Riberaygua

C/ de la Vall.

Andorra la Vella.

Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores. Fins al 30 de juny.



-'DALÍ I PONÇ'

Exposició al voltant del surrealisme de Salvador Dalí i el surrealisme màgic de Joan Ponç. A la mostra hi ha tres olis del geni de l’Empordà: Retrat de Lord Mountbatten, del 1938, la primera versió del seu quadre famós de Leda Atòmica, del 1948, un retrat nu de la seva musa: Gala, i un paisatge surrealista titulat Diamond Head, del 1979. També quatre dibuixos de cartes de pòquer realitzades per Dalí. De Ponç, els famosos tres dibuixos del Dau al Set presentats pel pintor Tharrats i una mostra de dibuixos, com ara la sèrie d’al·lucinacions, la de caps del Brasil i una altra sèrie de caps.

Art Areté

Passatge Antònia Font Caminal (Prat de les Oques). Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a divendres, d’11 a 13.30 hores i de 16 a 20 h. Fins al 29 de juliol.



-‘GASTON-LOUIS ROUX I L'AVANTGUARDA’

La figura de Roux (1904-1988) pot competir sense problemes amb la de coetanis com el mateix Picasso, Bracque o Gris. No obstant, l’alçada del pintor, la seva obra, si més no una part, va estar durant dècades a l’ombra. Per què? Al marxant que l’havia impulsat als inicis, Daniel-Henry Kahnweiler, home visionari que va estar al costat dels creadors que revolucionaven l’art al París d’entreguerres, no li va fer el pes el retorn a la tradició figurativa que va fer Roux. Ara, la mostra orquestrada pel Museu del Tabac lauredià i la galeria Joan Gaspar de Barcelona recupera quaranta obres del pintor francès, un repàs per la seva trajectòria, incloent-hi les peces que es van mantenir a l’ombra durant cinc dècades, fins que el galerista Joan Gaspar les va treure a la llum, el 2004.

Museu del Tabac

C/Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 19 h (última visita a les 18 h). Dissabte, de les 10 a les 20 h (última visita a les 18.30 h). Diumenges, de les 10 a les 14.30 h (última visita a les 13 h).

Fins al 29 d’octubre.



-'ARRANZ-BRAVO, A ART AL ROC'

Arranz-Bravo. New Man recull una selecció d’obres del pintor espanyol, una vintena de peces on l’artista desplega les experimentacions més recents en diferents formats del famós artista neofiguratiu. Durant l’acte inaugural Arranz-Bravo va realitzar una performance que va fer possible que els espectadors contemplessin en directe, el seu mètode de treball.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8. Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge, de 10 a 14 h. Tancat diumenge tarda, dilluns tot el dia i dimarts matí.



-'ANTONIO AMAT: 'ORIGEN I DUALITAT'

L’artista barceloní Antoni Amat presenta Origen i dualitat, una selecció de vuit obres que Caldea presenta en col·laboració amb la galeria Art Areté. Les peces estan elaborades sobre fusta tractada, on s’incorporen diferents matèries per donar-hi un efecte vibrant. Amat (1960) realitza una investigació sobre la força del gest i la seva interacció amb l’espai.

Caldea

Escaldes-Engordany



-'ESCENARIS. DE MONET A ESTES'

L’exposició Escenaris. De Monet a Estes. De Trouville a Nova York desplega, en vint-i-sis teles de la col·lecció privada de Carmen Cervera, un recorregut per vuit dècades de la història de l’art, des de final del segle XIX fins als anys setanta del XX. La mostra comença amb La cabana a Trouville, pintat per Monet el 1881, i recull obres d’autors com Paul Gauguin, Henry Matisse, Anglada Camarassa, Ramon Casas, Joaquim Mir o Alfred Sisley. El recor­regut acaba amb propostes de Richard Estes i el fotorrealista Charles Bell.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al gener del 2018.



-‘VIDES INACABADES’

Vides inacabades és un conjunt de nou obres, nou retrats hiper­realistes de l’artista Samantha Bosque, una col·laboració de l’artista amb el projecte de la Fundació Arrels que acompanya persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Les obres estan realitzades en tècnica mixta sobre fusta, de format 120 per 160 centímetres, intervingudes amb l’escriptura dels mateixos protagonistes.

Museu del Tabac. Espai 4

Sant Julià de Lòria.



-‘THIS IS POP ART’

A This is pop art estan representats els principals artistes del pop americà, des de la figura més icònica, Andy Warhol, amb les seves serigrafies de Marilyn, Mao o la sopa Campbell’s a Keting Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein o Robert Rauschenberg. L’art pop va sacsejar l’art contemporani des de la dècada dels anys cinquanta del segle XX, trencant amb l’expressionisme abstracte. Els artistes pop van començar a qüestionar el concepte mateix d’art: què és art i què no, una revolta basada en les idees dels dadaistes i els surrealistes. Així, van convertir articles quotidians, invents de la societat de consum, en objecte artístic. No tan lluny del que ja havia fet Marcel Duchamp. Amb colors estridents i línies negres, va proposar una reflexió sobre la societat consumista i el capitalisme.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge, de 9.30 a 13.30 hores.

Fins al 23 de setembre.



#3 GDR

(21/06/17 09:01)



#2 pues no consumas

(09/06/17 12:08)



#1 Que fem?

(08/06/17 15:33)