Un turista britànic capta una allau al Kirguizstan

Actualitzada 17/03/2024 a les 12:40

Un turista britànic, que anava juntament amb un grup de nou muntanyistes, va registrar l'apropament d'una allau en una de les muntanyes del país de l'Àsia central, el Kirguizstan. Els fets van tenir lloc a l'estiu del 2022 i no va provocar cap mort, segons els testimonis. L'home va ser capaç de trobar refugi darrere d'un roc i, segons va detallar ell mateix, "no es va moure perquè estava a tocar d'un precipici", fet que el va salvar la vida.El vídeo és una mostra de la rapidesa d'aquests fenomens naturals, que poden assolir fins els 320 quilòmetres per hora. Les imatges es van viralitzar ràpidament per l'espectacularitat de l'esllavissada.