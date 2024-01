Actualitzada 28/01/2024 a les 11:38

Un cocodril va ser filmat submergit dins d'un llac congelat i amb vida en un parc d'aventures a Nord de Carolina, als Estats Units. L'animal és vist amb el morro fora de l'aigua i totalment suspès dins del gel. Es tracta de la brumació, un període d'inactivitat dels rèptils en temporada d'hivern. És un mètode per a la supervivència d'aquest tipus d'animals per quan les temperatures descendeixen dels zero graus i les aigües es congelen.