Actualitzada 21/01/2024 a les 12:30

Les baixes temperatures i la presència del gel a la calçada impossibilita qualsevol desplaçament. El vídeo mostra una intervenció dels bombers per transportar a una persona ferida, possiblement per una caiguda pel gel, i com tenen dificulats per posar-se d'empeus. En canvi, decideixen anar 'de quatre grapes' per executar l'operació amb rapidesa.