Cotxes elèctrics sense bateria i abandonats pel fred a Chicago

Actualitzada 18/01/2024 a les 15:17

Desenes de vehicles elèctrics sense bateria, la majoria d'ells de la marca americana Tesla, queden aturats i abandonats en un aparcament de Chicago per la impossibilitat d'engegar-los pel fred. Les baixes temperatures augmenten el consum i alenteixen les reaccions químiques necessàries per la recàrrega, provocant que hi hagi saturacions en les estacions de recàrrega. En el vídeo es veu la carrosseria i els pneumàtics dels cotxes congelats i una grua retirant-los.D'altres vídeos publicats a les xarxes socials mostren els conductors empenyent els turismes per apropar-los a un punt de recàrrega, mentre que d'altres els deixen aparcats. Aquesta situació ha enfurismat a alguns usuaris que han criticat la baixa eficàcia dels vehicles elèctrics en localitats on les temperatures són normals sota zero.