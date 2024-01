Actualitzada 12/01/2024 a les 12:36

Un guepard s'apropa de manera inofensiva a un fotògraf de natura i no dubta a fer-se amic seu. Al vídeo es mostra com l'animal se li atansa, es frega contra ell i fins i tot li llepa el braç. L'home roman tranquil en tot moment i l'acaricia. El vídeo s'ha fet viral per demostrar com la vida salvatge pot 'conviure' amb l'home de manera espontània, ja que no hi ha cap indici d'un atac o que el guepard es vulgui defensar de l'home.