Rescat d'un home de 250 kg atrapat entre brossa

Actualitzada 26/05/2023 a les 19:53

Un home de 48 anys i 250 quilos de pes amb presumpte síndrome de Diògenes ha ser rescatat aquest dimecres d'un pis del Prat de Llobregat, Barcelona, pels Bombers de la Generalitat. L'home va trucar a primera hora del matí als serveis d'emergència per que hauria caigut i no es podia aixecar. Quan el cos d'emergència va arribar al pis no hi van poder accedir a causa de la quantitat de brossa.

Ha fet falta perforar una finestra i apuntalar el sostre per poder entrar. L'home que feia tres anys que no sortia de casa ha estat rescatat per la mateixa finestra amb una grua en una operació que ha durat set hores.