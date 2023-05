Actualitzada 26/05/2023 a les 19:19

La localitat de Molina de Segura a Múrcia està sent una de les zones més afectades per una DANA, que ha deixat riuades i corrents. La controvèrsia, però, no ha sigut pel fenomen meteorològic sinó per una dona que ha intentat travessar una d'aquestes riuades amb un cotxet i el seu fill. En el vídeo es pot veure com la forta corrent s'endú el cotxet i el nen és salvat per un veí que va sortir en la seva ajuda.