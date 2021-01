Incidents al Capitoli

Manifestants vs policia Els altercats al Capitoli han provocat cinc morts

Actualitzada 08/01/2021 a les 19:56

Redacció Andorra la Vella

Centenars de manifestants Pro-Trump es van reunir davant de les portes del Capitoli, a Washington D.C, per intentar impedir la sessió que s'estava produÏnt. Els partidaris de Trump van aconseguir entrar a l'edifici per la força, on s'estava duent a terme la sessió per certificar els vots electorals i proclamar Joe Biden com a nou president dels Estats Units i van causar diverses destrosses. Els incidents van acabar amb la vida de cinc persones, entre elles un policia, i Biden ha estat escollit oficialment com a líder del país americà.