Lleopard en busca d'amor El felí deixa un rastre entre la neu per cridar l'atenció de les femelles

Actualitzada 04/12/2020 a les 20:35

Redacció Andorra la Vella

Una càmera del parc nacional Terra del Lleopard, situat a la regió russa de Primorie, a l'Extrem Orient, va registrar com un lleopard mascle es rebolcava en la neu. L'objectiu no era jugar sinó deixar rastres olfactius per atreure una jove femella que habitava en una àrea propera.