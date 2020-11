Domador de micos El pianista britànic, Paul Barton, va organitzar un concert per a centenars de micos que resideixen a la província tailandesa de Lopburi.

Paul Barton, un pianista britànic de 59 anys, va organitzar un concert per a centenars de micos que resideixen a la província tailandesa de Lopburi i que han sentit també els efectes de la pandèmia. L'home va decidir tocar el piano en un antic temple en vista de l'escassetat alimentària que pateixen aquests animals a causa de la disminució del flux turístic causat per la pandèmia. La música serveix de calmant per als micos que es fan cada vegada més hostils davant la fam persistent. Amb el seu projecte en marxa, Barton ha volgut conscienciar sobre aquest problema, esforçant-se per assegurar que els seus espectadors "mengen adequadament".