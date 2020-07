Un nadó i l'ampolla d'aigua Un nadó protagonitza el vídeo on fa girar una ampolla que cau de peu

Actualitzada 10/07/2020 a les 17:42

Redacció Andorra la Vella

Isaiah Esma Raymundo és un nadó de quasi un any que aconsegueix fer un dels reptes virals més complicats per a moltes persones: fer girar una ampolla d'aigua mig buida i fer que caigui de peu. Les imatges, que va gravar la mare del nadó, demostren com el nen fa el repte sense massa problema, un truc que li va ensenyar la seva germana, Cheska.