El primer home a Mart?

Una denúncia creativa Un artista de la Índia simula passejar per Mart per queixar-se de l'estat dels carrers a Bangalore

Actualitzada 06/09/2019 a les 11:58

L'artista de la ïndia, Baadal Nanjundaswamy, ha estat notícia aquests dies per simular que era el primer home a trepitjar Mart. A les imatges es veu com passeja vestit d'astronauta per una zona molt rocosa, que en realitat són els carrers de la localitat de Bangalore. El vídeo, que ha estat una denúncia que ha arribat als líders del país gràcies al fet que s'ha fet viral, ja porta més d'un milió de visites a Facebook i Twitter.