Cristiano, Messi i un sopar

El jugador portuguès va parlar de la bona relació entre els dos jugadors durant el sorteig de la Champions League, tot i que encara no han compartit un apat junts

Actualitzada 30/08/2019 a les 19:51

Redacció Andorra la Vella

Cristiano Ronaldo va protagonitzar un dels moments del sorteig de la Champions League 2019-2020. El jugador de la Juventus, que estava nominat a millor jugador d'Europa, premi que s'entregava durant la cerimònia, va ser demanat si trobava a faltar jugar cada temporada contra Leo Messi, a qui tenia al costat ja que també estava nominat al premi malgrat que cap dels dos se'l va endur. L'argentí primer va acceptar en castellà que els duels que tenien eren bonics i per això també el trobava a faltar. Després, Cristiano va assenyalar que "hi ha una molt bona relació, però no hem sopat junts, encara". L'exestrella del Reial Madrid va destacar també que un ha fet millor que l'altra i l'altra a l'un durant tots aquests anys de rivalitat.