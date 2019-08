Roba un cotxe en 30 segons

Un furt molt ràpid Dos lladres roben un Tesla, valorat en 100.000 dòlars, en només 30 segons

Actualitzada 23/08/2019 a les 11:44

Una càmera de seguretat va captar el moment en què un lladre s'enduia un Tesla de 100.000 dòlars en només 30 segons a Londres. L'home, encaputxat, entra a una propietat on hi ha un d'aquests cotxes amb una motxilla d'on hi surten cables, els quals fa servir i engega l'automòbil. Els comandaments del vehicle, sense claus, obren les portes quan rep el senyal corresponent a poca distància i aprofitant aquest mecanisme un dels lladres es col·loca al costat amb un transmissor mentre un altre capta el senyal del comandament electrònic de l'amo del vehicle.