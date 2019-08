Un nen descobreix els impostos i plora Un nen descobreix què són els impostos amb el mòbil, i la realitat el deixa destrossat

Actualitzada 05/08/2019 a les 18:36

Redacció Andorra la Vella

Un nen descobreix la realitat i duresa de la vida jugant al conegut joc de taula 'Monopoly'. Al vídeo es pot veure com el nen apareix absolutament devastat després d’haver-se gastat tots els diners que tenia per pagar el que devia a la banca. Quan la seva mare li pregunta on han anat a parar els seus estalvis, ell respon, entre llàgrimes: “impostos”.